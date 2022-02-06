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Дубль Тила принес «Фейеноорду» победу над «Спартой», Хендрикс дебютировал за команду

Иван Шитик
Корреспондент
6 февраля. «Фейеноорд» — «Спарта» — 4:0.
Фото ФК «Фейеноорд».

«Фейеноорд» разгромил «Спарту» в матче 21-го тура чемпионата Нидерландов со счетом 4:0.

Дубль оформил полузащитник Гус Тил. Он вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Нидерландов. После дубля в ворота «Спарты» на его счету 13 голов в турнире. У Себастьена Алле из «Аякса» — 12 голов и матч с «Эраклесом» в запасе.

Также в этой встрече за «Фейеноорд» дебютировал полузащитник Йоррит Хендрикс. Он вышел на замену во втором тайме.

Напомним, что права на обоих полузащитником принадлежат «Спартаку».

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Основные источники исследования

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ТБ 2.0

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Обе забьют - да

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Бавария 3
РБ Лейпциг 2
Матч завершен

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
Гус Тил
Йоррит Хендрикс
ФК Спарта (Роттердам)
ФК Фейеноорд
1
4
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