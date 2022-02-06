Дубль Тила принес «Фейеноорду» победу над «Спартой», Хендрикс дебютировал за команду

«Фейеноорд» разгромил «Спарту» в матче 21-го тура чемпионата Нидерландов со счетом 4:0.

Дубль оформил полузащитник Гус Тил. Он вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Нидерландов. После дубля в ворота «Спарты» на его счету 13 голов в турнире. У Себастьена Алле из «Аякса» — 12 голов и матч с «Эраклесом» в запасе.

Также в этой встрече за «Фейеноорд» дебютировал полузащитник Йоррит Хендрикс. Он вышел на замену во втором тайме.

Напомним, что права на обоих полузащитником принадлежат «Спартаку».