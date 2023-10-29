Хет-трик Лосано принес ПСВ разгромную победу над «Аяксом», который опустился на последнее место в чемпионате Нидерландов

ПСВ на своем поле разгромил «Аякс» в матче 10-го тура чемпионата Нидерландов — 5:2.

Хет-триком за хозяев отметился Ирвинг Лосано. Мексиканец забил на 20-й, 60-й и 72-й минутах. Еще по голу забили Люк де Йонг (49-я минута) и Исмаэль Сайбари (52-я).

За «Аякс» отличились Бранко ван ден Бомен (10-я минута) и Брайан Бробби (40-я).

ПСВ с 30 очками продолжает лидировать в чемпионате Нидерландов. «Аякс» (5 очков) опустился на последнее место в турнирной таблице.