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Сегодня, 18:43

Хет-трик Лосано принес ПСВ разгромную победу над «Аяксом», который опустился на последнее место в чемпионате Нидерландов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ПСВ на своем поле разгромил «Аякс» в матче 10-го тура чемпионата Нидерландов — 5:2.

Хет-триком за хозяев отметился Ирвинг Лосано. Мексиканец забил на 20-й, 60-й и 72-й минутах. Еще по голу забили Люк де Йонг (49-я минута) и Исмаэль Сайбари (52-я).

За «Аякс» отличились Бранко ван ден Бомен (10-я минута) и Брайан Бробби (40-я).

ПСВ с 30 очками продолжает лидировать в чемпионате Нидерландов. «Аякс» (5 очков) опустился на последнее место в турнирной таблице.

Нидерланды. Высший дивизион. 10-й тур
29 окт, 00:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
5:2
Аякс

Футбол
ФК Аякс
ФК ПСВ
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