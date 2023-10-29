Экс-форвард «Вольфсбурга» Бас Дост потерял сознание в матче чемпионата Нидерландов

Нападающий НЕК Бас Дост почувствовал себя плохо в концовке матча против АЗ (2:1) в 10-м туре чемпионата Нидерландов.

В компенсированное время ко второму тайму Дост упал на газон и потерял сознание. Встреча была остановлена, а игроки обеих команд образовали круг вокруг 34-летнего нападающего. Клубы решили не доигрывать матч.

Игрока унесли с поля на носилках и отвезли в больницу. Дост пришел в себя и сейчас его жизни ничего не угрожает.

«У меня все хорошо. Помощь, которую я получил на поле, была фантастической. Сейчас я нахожусь в больнице и чувствую себя хорошо. Спасибо всем за поддержку!» — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

Дост играет за НЕК с 2023 года. Ранее он выступал за «Утрехт», «Брюгге», «Айнтрахт», «Спортинг», «Вольфсбург», «Херенвен» и «Эммен». Кроме того, на счету форварда 1 гол в 18 матчах за сборную Нидерландов.