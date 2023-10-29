«Фейеноорд» уступил «Твенте» и прервал победную серию

«Фейеноорд» проиграл «Твенте» со счетом 1:2 в гостевом матче 10-го тура чемпионата Нидерландов, прервав 7-матчевую победную серию. Беспроигрышная серия роттердамцев в чемпионате составила 9 матчей.

Счет открыл Манфред Угальде на 10-й минуте, на 71-й Рики Ван Волфсвинкел удвоил преимущество хозяев. У гостей на 86-й минуте отличился Лутсхарел Гертрюйда.

Это первое поражение действующего чемпиона Нидерландов в турнире.

На данный момент «Фейеноорд» занимает 4-е место с 20-ю очками. «Твенте», благодаря победе над роттердамцами, вышел на 3-е место в турнирной таблице (25 очков).