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Сегодня, 17:07

«Фейеноорд» уступил «Твенте» и прервал победную серию

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«Фейеноорд» проиграл «Твенте» со счетом 1:2 в гостевом матче 10-го тура чемпионата Нидерландов, прервав 7-матчевую победную серию. Беспроигрышная серия роттердамцев в чемпионате составила 9 матчей.

Счет открыл Манфред Угальде на 10-й минуте, на 71-й Рики Ван Волфсвинкел удвоил преимущество хозяев. У гостей на 86-й минуте отличился Лутсхарел Гертрюйда.

Это первое поражение действующего чемпиона Нидерландов в турнире.

На данный момент «Фейеноорд» занимает 4-е место с 20-ю очками. «Твенте», благодаря победе над роттердамцами, вышел на 3-е место в турнирной таблице (25 очков).

Нидерланды. Высший дивизион. 10-й тур
29 окт, 00:00. De Grolsch Veste (Arke) (Энсхеде)
Твенте
2:1
Фейеноорд

ФК Твенте
ФК Фейеноорд
0
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