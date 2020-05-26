Просьба АЗ о пересмотре итоговых результатов чемпионата Голландии отклонена

Королевский футбольный союз Нидерландов отклонил просьбу АЗ о пересмотре итоговых результатов чемпионата страны сезона-2019/20, сообщает De Telegraaf.

Чемпионат Голландии был досрочно завершен 24 апреля из-за пандемии коронавируса. Было принято решение не определять победителя турнира, а также распределить путевки в еврокубки согласно местам в турнирной таблице.

Первое место занял «Аякс», который сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, финишировавший вторым АЗ начнет со второго квалификационного раунда главного еврокубка. При этом «Аякс» и АЗ набрали одинаковое количество — по 56. Однако клуб из Амстердама опередил соперника благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Руководство АЗ не согласилось с решением и отправило письмо также в УЕФА с просьбой пересмотреть результаты. В обеих очных играх команд в сезоне победу одерживал АЗ (1:0, 2:0).