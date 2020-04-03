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Промес сыграл за «Реал» джойстиком «Спартака»

12:31
Квинси Промес. Фото AFP
Квинси Промес. Фото AFP
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Форвард «Аякса» Квинси Промес сыграл дома в игровую приставку, находясь на карантине из-за пандемии коронавируса.

Голландский хавбек сыграл на джойстике с символикой «Спартака». Ранее Промес нарушил условия карантина, за что позже принес извинения.

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