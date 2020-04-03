Промес сыграл за «Реал» джойстиком «Спартака»

Форвард «Аякса» Квинси Промес сыграл дома в игровую приставку, находясь на карантине из-за пандемии коронавируса.

Голландский хавбек сыграл на джойстике с символикой «Спартака». Ранее Промес нарушил условия карантина, за что позже принес извинения.

Квинси Промес сыграл в приставку (1/2) pic.twitter.com/h5dZdNCveO — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) April 3, 2020