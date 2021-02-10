Промес не попал в заявку «Аякса» на матч с ПСВ

Нападающий «Аякса» Квинси Промес не попал в заявку команды на матч 1/4 финала Кубка Голландии против ПСВ, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, 29-летний голландец не вошел в заявку из-за того, что клуб намерен закрыть сделку по его переходу в «Спартак».

Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018 год. Вместе с клубом он становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.

В текущем сезоне форвард провел 25 матчей за «Аякс», забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.

8 февраля «СЭ» стало известно, что «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по переходу Промеса в московский клуб в связи с уголовным преследованием футболиста на родине.