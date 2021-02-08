Промес выложил фото заснеженной дороги. Но не спешите думать, что он в Москве

Нападающий «Аякса» Квинси Промес выложил новый пост в Instagram. Он показал вид из автомобиля на заснеженную дорогу.

На Голландию обрушилась первая за десятилетие снежная буря. Причиной тому холодные восточные ветры и морозная погода, наступившая на большей части Северной Европы.

Фото из Instagram Промеса. Фото Instagram

Ранее появлялась информация, что «Спартак» договорились с «Аяксом» об аренде 29-летнего футболиста с правом выкупа.

Промес выступает за «Аякс» с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча в разных турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку.

С 2014 по 2018 год голландский футболист выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.