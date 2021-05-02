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Онана намерен летом покинуть «Аякс»

19:11
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Технический директор «Аякса» Марк Овермарс допускает, что основной голкипер команды Андре Онана летом сменит клуб

«Думаю, все идет к тому, что, скорее всего, летом он покинет клуб», — приводит слова Овермарса NOS.

Напомним, что с февраля Онана отбывает годичную дисквалификацию за употребление допинга.

Камерунский страж ворот отказывается продлевать контракт, истекающий по окончании следующего сезона.

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