Футбол
Нидерланды (Голландия)
Новости
Таблица Календарь
Новости   //    Футбол   //    Голландия

Стекеленбург останется в «Аяксе» еще на сезон

19:04
Теги:

Голкипер «Аякса» Мартен Стекеленбург заявил, что останется в команде. Он продлил контракт с клубом еще на один сезон, сообщает De Telegraaf.

38-летний Стекеленбург вернулся в «Аякс» летом 2020 года. В этом сезон он провел в чемпионате 9 матчей и пропустил 5 мячей.

За три тура до конца текущего сезона турнира команда Эрика тен Хага завоевала свое 35-е чемпионство в истории клуба.

Читайте также

Капризов побил рекорд, Панарин отказался от ЧМ, Русская машина Овечкин дала сбой
Видео: почему смерть Борткевича из Песняров предсказуема
Вильфанд предупредил о сильных осадках в ряде регионов России
Доит коров и разжигает печь: Надежда Савченко нашлась в деревне

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд