Стекеленбург останется в «Аяксе» еще на сезон

Голкипер «Аякса» Мартен Стекеленбург заявил, что останется в команде. Он продлил контракт с клубом еще на один сезон, сообщает De Telegraaf.

38-летний Стекеленбург вернулся в «Аякс» летом 2020 года. В этом сезон он провел в чемпионате 9 матчей и пропустил 5 мячей.

За три тура до конца текущего сезона турнира команда Эрика тен Хага завоевала свое 35-е чемпионство в истории клуба.