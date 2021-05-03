Ван Перси будет работать с молодыми футболистами «Фейеноорда»

Бывший нападающий сборной Голландии Робин ван Перси будет работать с молодыми игроками «Фейеноорда». Он возглавит команду игроков в возрасте не старше 16 лет, сообщает Algemeen Dagblad.

Ван Перси является выпускником академии «Фейеноорда». Также он играл за «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче». Нападающий завершил карьеру в 2019 году.