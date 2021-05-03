Ван Перси будет работать с молодыми футболистами «Фейеноорда»
21:56
Бывший нападающий сборной Голландии Робин ван Перси будет работать с молодыми игроками «Фейеноорда». Он возглавит команду игроков в возрасте не старше 16 лет, сообщает Algemeen Dagblad.
Ван Перси является выпускником академии «Фейеноорда». Также он играл за «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче». Нападающий завершил карьеру в 2019 году.
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