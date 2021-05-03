Футбол
Нидерланды (Голландия)
Новости
Таблица Календарь
Новости   //    Футбол   //    Голландия

Ван Перси будет работать с молодыми футболистами «Фейеноорда»

21:56
Теги:

Бывший нападающий сборной Голландии Робин ван Перси будет работать с молодыми игроками «Фейеноорда». Он возглавит команду игроков в возрасте не старше 16 лет, сообщает Algemeen Dagblad.

Ван Перси является выпускником академии «Фейеноорда». Также он играл за «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче». Нападающий завершил карьеру в 2019 году.

Читайте также

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесен
Гимн России на Олимпиаде могут заменить на «Катюшу». Полный текст песни
Бригада Карасева отработала на «отлично». А как вам судейство золотого матча «Зенит» — «Локо»?
В Японии умер сумоист после броска на голову. Видео

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд