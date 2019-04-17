Мартин Эдегор: "Хочу играть в Лиге чемпионов"

Нападающий "Витесса" Мартин Эдегор, права на которого принадлежат "Реалу", признался, что хочет играть в Лиге чемпионов.

- Я готов сделать следующий шаг. Хочу продолжать расти как игрок, - приводит слова Эдегора Diario AS. - Я снова стал забивать голы и отдавать передачи. Думаю, сейчас я играю с большей свободой и уверенностью.

Я хочу успешно закончить сезон с "Витессом", а затем принять решение. Мне всего 20 лет, но я хочу играть в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Эдегор провел 31 матч за "Витесс" и забил 8 голов. Команда Леонида Слуцкого занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка после 30 туров.

Все о чемпионате Голландии - здесь