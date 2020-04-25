Летучий голландец. Йохану Кройфу сегодня исполнилось бы 73 года

25 апреля 1947 года в Амстердаме родился Йохан Кройф. Сегодня легендарному голландскому футболисту и тренеру исполнилось бы 73 года.

Кройф — трехкратный обладатель «Золотого мяча», три раза выигрывал Кубок европейских чемпионов в качестве игрока и один раз в качестве тренера.

На клубном уровне он добился наибольших успехов с «Аяксом». В составе команды из Амстердама он 8 раз выигрывал чемпионат страны, пять раз — Кубок Голландии. Три раза побеждал в Лиге чемпионов, брал Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок.

В составе «Барселоны» он становился победителем чемпионата и Кубка Испании. Зато в качестве тренера он приводил каталонский клуб к победе в национальном первенстве 4 раза, брал все трофеи в Испании. В 1992 году «Барса» выиграла Кубок европейских чемпионов.

В составе сборной Голландии Кройф провел 48 матчей и забил 33 мяча. Он был признан лучшим футболистом чемпионата мира 1974 года.

По многим рейтингам, Кройф входит в число лучших футболистов XX века.

Кройф был заядлым курильщиком, и в октябре 2015 года у него диагностировали рак легких. 24 марта 2016 года Кройф скончался в Барселоне.