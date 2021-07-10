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Голландские футболисты больше не будут участвовать в выборе тренера для сборной

23:38
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Королевский футбольный союз Нидерландов выбирает нового главного тренера для сборной после расставания с Франком де Буром на фоне неудачного выступления команды на Евро-2020. На сей раз футбольные власти страны не будут интересоваться мнением игроков, сообщает NOS.

Когда сборную Голландии оставил Роналд Куман, мнение определенной группы игроков учитывалось. Желая получить менее авторитарного тренера, футболисты выступили за Франка де Бура, однако этот специалист не добился успеха. Теперь Королевский футбольный союз будет выбирать тренера сам.

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Иван Шитик все материалы автора

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