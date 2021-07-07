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Тадич заявил, что не собирается покидать «Аякс»

09:35
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Нападающий и капитан «Аякса» Душан Тадич заявил, что не собирается менять клуб.

«Я остаюсь в «Аяксе». Это клуб моей мечты, а Амстердам — одно из самых красивых мест в мире, мне нравится играть тут», — приводит De Telegraaf слова Тадича.

Тадич выступает за «Аякс» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 51 матч за команду, на его счету 22 гола и 26 результативных передач. 3 июля сообщалось, что 32-летним сербом интересуется «Милан».

Дополнительная информация:

https://www.telegraaf.nl/sport/272844189/dusan-tadic-is-helder-ik-blijf-bij-ajax

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Иван Торопцев все материалы автора

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