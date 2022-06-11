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Сегодня, 18:50

Колыванов высказался о введении пятиминутных удалений за желтые карточки в чемпионате Нидерландов

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный тренер Игорь Колыванов высказался о введении пятиминутных удалений за желтые карточки во втором по силе дивизионе чемпионата Нидерландов начиная с сезона-2023/24.

«Провести пять минут в меньшинстве — не так страшно. Когда футболисты заведены и заряжены на борьбу, их не остановят никакие изменения в правилах. Это психология. На поле, перед тем как пойти в жесткое единоборство, никто даже не станет об этом вспоминать. Вот ввели VAR. Играть стали аккуратнее? Да ничуть! Напротив, фолов больше», — заявил Колыванов в интервью RT.

К тестированию новых футбольных правил приступят в следующем году. Испытательным полигоном станет второй дивизион Нидерландов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1013358-kolyvanov-udaleniya-zhyoltye-futbolisty
Игорь Колыванов
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