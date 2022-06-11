Колыванов высказался о введении пятиминутных удалений за желтые карточки в чемпионате Нидерландов

Известный тренер Игорь Колыванов высказался о введении пятиминутных удалений за желтые карточки во втором по силе дивизионе чемпионата Нидерландов начиная с сезона-2023/24.

«Провести пять минут в меньшинстве — не так страшно. Когда футболисты заведены и заряжены на борьбу, их не остановят никакие изменения в правилах. Это психология. На поле, перед тем как пойти в жесткое единоборство, никто даже не станет об этом вспоминать. Вот ввели VAR. Играть стали аккуратнее? Да ничуть! Напротив, фолов больше», — заявил Колыванов в интервью RT.

К тестированию новых футбольных правил приступят в следующем году. Испытательным полигоном станет второй дивизион Нидерландов.