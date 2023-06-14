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Сегодня, 18:50

Бистрович рассказал, что рассматривает вариант возвращения в ЦСКА этим летом

Алина Савинова
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Полузащитник Кристиян Бистрович заявил, что может вернуться в ЦСКА.

«Конечно, мое возвращение в ЦСКА этим летом возможно, я по-прежнему являюсь футболистом этого клуба. Нужно просто подождать и увидим, что в итоге произойдет», — приводит «РБ Спорт» слова Бистровича.

Также футболист ответил на вопрос, есть ли у него другие варианты продолжения карьеры.

«Есть варианты в Голландии. «Фортуна» довольна тем, как я провел сезон, они хотят выкупить меня. Но, как я уже сказал, на данный момент я не знаю, как все закончится. Сейчас все возможно», — добавил он.

Бистрович перешел в ЦСКА в 2018 году. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник играл за итальянский «Лечче» и голландскую «Фортуну» на правах аренды.

В составе московской команды хорватский футболист становился серебряным призером чемпионата России сезона-2017/18 и обладателем Суперкубка страны (2018).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kristiyan-bistrovich-vozvrashhenie-v-tsska-e-tim-letom-vozmozhno/
Кристиян Бистрович
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