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«АЗ Алкмар» и «Утрехт» сыграли вничью, забив на двоих 10 голов

Сергей Разин
корреспондент
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28 января. «АЗ Алкмар» — «Утрехт» (5:5).
Фото ФК «Утрехт»

«АЗ Алкмар» в матче 19-го тура чемпионата Голландии дома сыграл вничью с «Утрехтом» со счетом 5:5.

В составе хозяев хет-трик оформил Вангелис Павлидис, еще по голу забили Максим Деккер и Меес Де Вит. У гостей хет-трик на счету Анастасиос Дувикас, Ник Виргевер и Сандер ван де Стрек забили по голу.

При этом по ходу матча АЗ к 20-й минуте уступал со счетом 0:2, затем забил три гола к 34-й минуте, но на перерыв команды ушли при счете 3:3.

После этого матча «АЗ Алкмар» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Утрехт» с 30 очками — на седьмой строчке.

ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Утрехт
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