В финале Кубка Голландии "Аякс" обыграл "Виллем II" со счетом 4:0. Дубль в составе амстердамцев оформил нападающий Клас-Ян Хюнтелар.

Отметим, что "Аякс" лидирует в чемпионате Голландии, имея поровну очков с ПСВ. Также амстердамцы играют в полуфинале Лиги чемпионов – в первом матче они на выезде победили "Тоттенхэм" (1:0).

Голландия

Кубок

Финал

"Виллем II" – "Аякс" – 0:4 (0:2)

Голы: Блинд, 38 (0:1). Хюнтелар, 39 (0:2). Хюнтелар, 67 (0:3). Кристенсен, 76 (0:4).

"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Льюис, Петерс (Краули, 62), Майснер, Данкерлуи (Врусай, 62), Паласиос, Тапия, Льонч, Павлидис, Исак.

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, де Лигт, Мазрауи, Кристенсен, Тадич (Лабиад, 73), Зиех (Нерес, 58), ван де Бек, де Йонг (Шене, 79), Хюнтелар.

Предупреждение: Льонч, 78.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

5 мая. Роттердам. Стадион "Фейеноорд".