«Аякс» сыграл вничью с «Твенте», «Фейеноорд» обыграл «Гоу Эхед Иглз»
«Твенте» и «Аякс» сыграли вничью (1:1) в матче второго тура чемпионата Нидерландов.
У хозяев забил Робин Преппер, у гостей — Себастьян Алле. В другом матче «Фейеноорд» победил «Гоу Эхед Иглз» (2:0). Дубль в активе Брайана Линссена.
Чемпионат Нидерландов. Эредивизи
2-й тур
«Аякс» — «Твенте» — 1:1 (0:0
Голы: Преппер, 87 — Алле, 52
«Фейеноорд» — «Гоу Эхед Иглз» — 2:0 (0:0)
Голы: Линсен, 60, 87
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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