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«Аякс» представил новый комплект формы, посвященный Бобу Марли

12:11
«Аякс» представил новый комплект формы. Фото Сайт ФК «Аякс».
«Аякс» представил новый комплект формы. Фото Сайт ФК «Аякс».
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«Аякс» презентовал третий комплект экипировки на сезон-2021/22. Пресс-служба голландцев представила атмосферный ролик.

Дизайн футболки посвящен музыканту с Ямайки Бобу Марли и его песне «Three Little Birds» («Три маленьких птички»).

На форме изображены зеленые, желтые и красные полоски — цвета, символизирующие растафарианство. На спине присутствуют три птицы.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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