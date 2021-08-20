«Аякс» представил новый комплект формы, посвященный Бобу Марли
12:11
«Аякс» презентовал третий комплект экипировки на сезон-2021/22. Пресс-служба голландцев представила атмосферный ролик.
Дизайн футболки посвящен музыканту с Ямайки Бобу Марли и его песне «Three Little Birds» («Три маленьких птички»).
На форме изображены зеленые, желтые и красные полоски — цвета, символизирующие растафарианство. На спине присутствуют три птицы.
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