«Аякс» попрощался с тен Хагом: «Спасибо за радость. Эрик, спасибо за футбол»
«Аякс» опубликовал видео, в котором попрощался с Эриком тен Хагом
«Аякс» опубликовал видео, в котором попрощался с главным тренером команды Эриком тен Хагом.
«Спасибо за радость. Спасибо за веру в нашу молодежь. Спасибо за волшебные ночи. Эрик, спасибо за футбол...» — написано под видео.
Тен Хаг возглавлял «Аякс» с декабря 2017 года. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Нидерландов, дважды выигрывала Кубок страны и один раз Суперкубок.
В апреле 2022 года стало известно, что Тен Хаг летом возглавит «Манчестер Юнайтед». 52-летний специалист подписал с английским клубом трехлетний контракт.
Новости