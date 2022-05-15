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«Аякс» попрощался с тен Хагом: «Спасибо за радость. Эрик, спасибо за футбол»

«Аякс» опубликовал видео, в котором попрощался с Эриком тен Хагом
Анна Горшкова
Корреспондент
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«Аякс» опубликовал видео, в котором попрощался с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

«Спасибо за радость. Спасибо за веру в нашу молодежь. Спасибо за волшебные ночи. Эрик, спасибо за футбол...» — написано под видео.

Тен Хаг возглавлял «Аякс» с декабря 2017 года. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Нидерландов, дважды выигрывала Кубок страны и один раз Суперкубок.

В апреле 2022 года стало известно, что Тен Хаг летом возглавит «Манчестер Юнайтед». 52-летний специалист подписал с английским клубом трехлетний контракт.

Источник: https://twitter.com/AFCAjax/status/1525895159677861890?s=20&t=DktBbmCf_iMcjGhOfSTzNw
Футбол
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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