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Сегодня, 22:01

Онана попрощался с «Аяксом» перед уходом в «Интер»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Аякса» Андре Онана попрощался со своим нынешним клубом и его болельщиками.

«Завершается красивое путешествие, продлившееся семь лет. Я уезжаю полностью удовлетворенным своими усилиями — я отдавал все этой команде с первого до последнего дня.

Для меня было честью выступать за «Аякс», но теперь настало время нового вызова. Не знаю, насколько я был хорош, но я всегда старался изо всех сил», — написал камерунец в социальных сетях.

В ближайшее время голкипер должен перейти в миланский «Интер» на правах свободного агента.

Андре Онана
ФК Аякс
ФК Интер (Интернационале)
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