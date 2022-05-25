Онана попрощался с «Аяксом» перед уходом в «Интер»

Голкипер «Аякса» Андре Онана попрощался со своим нынешним клубом и его болельщиками.

«Завершается красивое путешествие, продлившееся семь лет. Я уезжаю полностью удовлетворенным своими усилиями — я отдавал все этой команде с первого до последнего дня.

Для меня было честью выступать за «Аякс», но теперь настало время нового вызова. Не знаю, насколько я был хорош, но я всегда старался изо всех сил», — написал камерунец в социальных сетях.

В ближайшее время голкипер должен перейти в миланский «Интер» на правах свободного агента.