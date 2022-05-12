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Сегодня, 17:30

«Аякс» объявил о назначении Схройдера главным тренером

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Аякс» объявил о назначении Алфреда Схройдера главным тренером команды.

Как сообщается на официальном сайте амстердамского клуба, контракт с 49-летним нидерландцем рассчитан на два года и предусматривает возможность продления еще на один сезон.

Схройдер сменит на посту главного тренера «Аякс» Эрика тен Хага, который возглавит «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2018/19 он работал в амстердамском клубе в роли ассистента тен Хага. Позже был помощником Роналда Кумана в «Барселоне», а в январе 2022 года возглавил «Брюгге».

Источник: https://english.ajax.nl/articles/alfred-schreuder-new-head-coach-ajax/
Футбол
ФК Аякс
Эрик тен Хаг
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