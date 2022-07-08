«Аякс» объявил о переходе Бергвейна из «Тоттенхэма»

«Аякс» объявил о переходе нападающего Стевена Бергвейна из «Тоттенхэма».

Как сообщает официальный сайт амстердамского клуба, контракт с 24-летним нидерландцем рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Аякс» заплатил за нападающего 31,25 миллиона евро.

Напомним, что Бергвейн находился в системе амстердамцев с 2009 по 2011 год, а затем перешел в ПСВ.

В прошедшем сезоне он забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 32 матчах за лондонский клуб во всех турнирах.