«Аякс» намерен приобрести Зиркзее

«Аякс» планирует вернуть нападающего «Баварии» Джошуа Зиркзее в Нидерланды.

Как сообщает Fichajes, голландская сторона хочет подписать 21-летнего игрока этим летом после окончания его аренды в «Андерлехте».

Ранее нидерландский игрок заявил, что не видит смысла в возвращении в «Баварию».

«Бавария» отдала форварда в аренду летом 2021 года. В минувшем сезоне Зиркзее забил 15 голов и отдал 9 результативных передач в 38 матчах за «Андерлехт». Арендное соглашение рассчитано до конца июня 2022 года.

Зиркзее перешел в немецкий клуб в 2019 году. За это время он принял участие в 17 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.