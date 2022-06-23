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«Аякс» требует 70-80 миллионов евро за Антони и по 50-60 миллионов евро за Тимбера и Лисандро

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Аякс» не хочет продавать нападающего Антони, а также защитников Лисандро Мартинеса и Юрриена Тимбера во время летнего трансферного окна, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, амстердамский клуб не хочет отпускать игроков и установил на них высокие цены.

Отмечается, что «Аякс» требует 70-80 миллионов евро за Антони и по 50-60 миллионов евро за Лисандро и Тимбера.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес ко всем этим игрокам.

Источник: https://www.telegraaf.nl/sport/1643205688/prijskaartjes-van-50-en-80-miljoen-euro-om-nek-van-antony-timber-en-martinez
Футбол
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
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