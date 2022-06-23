«Аякс» требует 70-80 миллионов евро за Антони и по 50-60 миллионов евро за Тимбера и Лисандро

«Аякс» не хочет продавать нападающего Антони, а также защитников Лисандро Мартинеса и Юрриена Тимбера во время летнего трансферного окна, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, амстердамский клуб не хочет отпускать игроков и установил на них высокие цены.

Отмечается, что «Аякс» требует 70-80 миллионов евро за Антони и по 50-60 миллионов евро за Лисандро и Тимбера.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес ко всем этим игрокам.