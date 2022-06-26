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Сегодня, 04:27

«Аякс» хочет заменить Тальяфико защитником АЗ Вайндалом

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Аякс» ведет переговоры по трансферу защитника АЗ Овена Вайндала, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «аяксиды» рассматривают 22-летнего нидерландца как потенциальную замену Николасу Тальяфико, который с большой вероятностью покинет команду этим летом. Сообщается, что «Аякс» серьезно продвинулся в переговорах с АЗ.

Вайндал — воспитанник АЗ. В сезоне-2021/22 защитник забил 1 гол и сделал 12 результативных передач в 43 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1540864236129341442
Футбол
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Аякс
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