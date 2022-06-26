«Аякс» хочет заменить Тальяфико защитником АЗ Вайндалом

«Аякс» ведет переговоры по трансферу защитника АЗ Овена Вайндала, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «аяксиды» рассматривают 22-летнего нидерландца как потенциальную замену Николасу Тальяфико, который с большой вероятностью покинет команду этим летом. Сообщается, что «Аякс» серьезно продвинулся в переговорах с АЗ.

Вайндал — воспитанник АЗ. В сезоне-2021/22 защитник забил 1 гол и сделал 12 результативных передач в 43 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.