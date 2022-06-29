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Сегодня, 10:59

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию защитника «Фейеноорда»

Виктория Кравченко
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Защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в игроке заинтересован «Манчестер Юнайтед». В ближайшее время клуб планирует оформить трансфер. На данный момент стороны ведут переговоры.

За трансфер футболиста «Фейеноорд» получит 15 миллионов евро, плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне Маласия провел 50 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость игрока — 17 миллионов евро.

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