«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию защитника «Фейеноорда»

Защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в игроке заинтересован «Манчестер Юнайтед». В ближайшее время клуб планирует оформить трансфер. На данный момент стороны ведут переговоры.

За трансфер футболиста «Фейеноорд» получит 15 миллионов евро, плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне Маласия провел 50 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость игрока — 17 миллионов евро.