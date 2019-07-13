15:40 | Футбол — Голландия

"Аякс": де Лигт не летит с командой на сборы в Австрию в связи с возможным уходом

0
Обсудить

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт не включен в список 28 футболистов, которые полетели с амстердамским клубом на сборы в Австрии, информирует официальный сайт клуба. Ранее сообщалось, что 19-летний голландец близок к подписанию контракта с "Ювентусом".

В сообщении пресс-службы "Аякса" отмечается, что такое решение было принято в связи с возможным уходом защитника.

В прошедшем сезоне де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах за "Аякс", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Защитник помог своей команде выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

Портал transfermakt.de оценивает де Лигта в 75 миллионов евро.

 

Все о трансферах – здесь

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ