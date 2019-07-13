Sky Sports: де Лигт не полетит с "Аяксом" на предсезонный сбор в Австрию

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт не полетит с амстердамской командой на предсезонный сбор в Австрию, утверждает Sky Sports. По информации СМИ, 19-летний голландец согласовал условия перехода в "Ювентус".

Ранее сообщалось, что "бьянконери" заплатят "Аяксу" за де Лигта около 82 миллионов евро. Защитник будет получать 12 миллионов за сезон.

В прошедшем сезоне де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах за "Аякс", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Защитник помог своей команде выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

Портал transfermakt.de оценивает де Лигта в 75 миллионов евро.

Все о трансферах – здесь