"Аякс" - 34-кратный чемпион Голландии!

"Аякс" официально оформил титул чемпиона Голландии в сезоне-2018/19. В заключительном туре амстердамцы разгромили "Де Графсхап" (4:1). Их ближайший преследователь ПСВ одолел "Хераклес" (3:1).

"Аякс" могло устроить и поражение в сегодняшней игре - чтобы упустить чемпионский титул им нужно было растерять преимущество над ПСВ в разности мячей, составлявшее "+14".

Для "Аякса" это первый чемпионский титул с 2014 года и 34-й в общей сложности. Это рекорд чемпионата Голландии. ПСВ выигрывал высший дивизион 24 раза, "Фейеноорд" - 15.

В этом сезоне "Аякс" также выиграл Кубок Голландии, разгромив в финале "Виллем II" 4:0.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

33-й тур

"Де Графсхап" - "Аякс" - 1:4 (1:2)

Голы: Шене, 37 (0:1). Эль-Джебли, 40 (1:1). Тальяфико, 44 (1:2). Тадич, 67 - с пенальти (1:3). Тадич, 87 (1:4).

"Де Графсхап": Бертрамс, Овусу, Л.Ньюпорт, Стральман, Тутуарима, Бауи (Нейланд, 80), Вет, Эль-Джебли, Матусива (Олейве, 74), ван Мигем (Бюргзорг, 68), Серраренс.

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, де Лигт, Мазрауи (Кристенсен, 59), Тадич, Шене (Дольберг, 63), Зиех, ван де Бек (де Вит, 78), де Йонг, Хюнтелар.

Предупреждение: Матусива, 66.

Судья: Маккели.

15 мая. Детинхем. Стадион "De Vijverberg".

ПСВ - "Хераклес" - 3:1 (1:1)

Голы: Конингс, 1 (0:1). Дросте, 32 - в свои ворота (1:1). Фиргефер, 48 (2:1). Мален, 89 (3:1).

ПСВ: Зут, Шваб (Сэйнсбери, 89), Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Перейро (Гакпо, 80), Гутьеррес (Хендрикс, 73), Росарио, де Йонг, Бергвайн, Мален.

"Хераклес": Браувер, ван Хинтум, Дросте, ван ден Бейс, Кнустер, Меркель, Дрост (Дуарте, 61), дос Сантос, Дальмау, ван дер Ватер (Кувас, 61), Конингс (Петерсон, 74).

Предупреждения: Дальмау, 15. Росарио, 43.

Судья: Найхайс.

15 мая. Эйндховен. Стадион "Филипс".