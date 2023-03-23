«Бавария» — неожиданно вторая. Чемпионская гонка в бундеслиге существует?

Дортмундская «Боруссия» пока выше всех в Германии.

Надежда на интригу

В воскресенье «Бавария» уступила «Байеру» 1:2 и впервые в 2023 году сползла с вершины таблицы бундеслиги. Для всей футбольной Германии это значимое событие: к концу марта «Бавария» чаще всего обладает настолько приличным отрывом, что уже задумывается о дизайне очередных чемпионских футболок.

Сейчас все немного иначе. Конечно, мюнхенский суперклуб остается фаворитом бундеслиги, но за девять туров до конца в ней лидирует другая команда — дортмундская «Боруссия». Третье место, кстати, тоже не так уж далеко — «Унион» всего в четырех очках. Но «Бавария» с бронзой — точно утопия: она же не в глубоком кризисе.

В этом и парадокс. В текущем чемпионате мюнхенцы потеряли очки аж в десяти матчах, но без сбоев мчатся по Лиге чемпионов и Кубку Германии — 11 побед в 11 играх этих турниров. И ведь каждая из этих побед была убедительной — разве что в первом тайме домашней встречи с «Барселоной» и на небольшом отрезке матча в Париже команда Юлиана Нагельсманна играла хуже обычного.

Аномалия

Чтобы подчеркнуть неправдоподобность вида текущей таблицы бундеслиги, достаточно сравнить ее с другими сезонами. «Бавария», как известно, выиграла десять предыдущих чемпионатов, и раньше к 25-му туру все было ясно почти всегда.

Только раз за последние десять сезонов мюнхенцы к этому моменту находились в похожей ситуации — в сезоне-2018/19, когда у Нико Ковача во главе команды получалось далеко не все, а Дортмунд к 15-му туру лидировал с отрывом в девять очков. Но «Боруссия» тогда сама отдала первое место гегемону, а решающей в гонке стала очная встреча 28-го тура, в которой «Бавария» уничтожила черно-желтых 5:0.

Очевидно, что и на этот раз ключевой станет игра между двумя главными претендентами на титул, а она состоится уже в следующем туре: 1 апреля «Бавария» примет «Боруссию».

Поиск причин

Но почему вообще возникла интрига? Чем этот сезон «Баварии» отличается от предыдущих?

Внешних проблем, кажется, нет. Повреждений в этом сезоне не очень много, а травмированных спокойно заменяют другие звезды. Даже если глубина состава не позволяет компенсировать потерю внутренним резервом, то «Бавария» приобретает новичка: яркий пример — трансфер Зоммера после перелома ноги Нойером.

Нагельсманн руководит командой второй сезон, и «Бавария» все еще выглядит мощно. В октябре, правда, таблоид Bild сообщил, что футболисты якобы недовольны экспрессивным поведением главного тренера, но это не более чем слухи.

Уход Левандовски? На старте сезона действительно казалось, что «Бавария» недосчитается пары десятков голов, но время все опровергло. Сейчас у мюнхенцев 72 забитых мяча в бундеслиге — всего на четыре меньше, чем к этому туру год назад. Да, в топ-4 лучших снайперов чемпионата нет ни одного футболиста «Баварии», но при такой совокупной результативности команды это даже плюс — забивают все, а не один Левандовски.

В целом по большинству важных параметров «Бавария» лидирует в лиге: она больше всех забила, меньше всех пропустила, лучшая по числу ударов, владению мячом, точности передач и xG.

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Расстановка приоритетов

Все указывает на то, что «Бавария» недобирает очки. Действительно, у мюнхенцев в этом сезоне было несколько матчей, когда они незаслуженно уходили с поля без победы. Вспомните хотя бы августовский матч с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1), в котором Зоммер сделал феноменальные 19 сейвов, а через полгода переехал в Мюнхен. Дважды действующий чемпион упускал победы на последних минутах — в матчах с дортмундской «Боруссией» и «Штутгартом».

Однако безупречная статистика игр в двух других турнирах говорит и о расстановке приоритетов. Триумф в бундеслиге давно потерял свой лоск — болельщики привыкли к регулярным победам «Баварии», так что значимость серебряной салатницы обесценилась сама собой. Мюнхенская команда достигла того уровня, когда ее критикуют за то, что она выигрывает «всего лишь» один чемпионат Германии. В частности, по итогам прошлого сезона Нагельсманну досталось именно за это, ведь «Бавария» вылетела из обоих кубковых турниров с оглушительным грохотом. Напомню, в четвертьфинале Лиги чемпионов мюнхенцев выбил «Вильярреал», а в Кубке Германии произошло немыслимое — во втором раунде менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Баварию» 5:0.

Нет сомнений, что подобные вылеты сильно задели Нагельсманна и всю команду. К тому же ни Кубок Германии, ни Лига чемпионов не покорялись «Баварии» три года — срок небольшой, но у болельщиков короткая память.

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Ключевой матч

Любопытно, что в Европе судьба испытывает «Баварию»: на групповом этапе Лиги чемпионов ей попались «Интер» и «Барселона», а в 1/8 финала — «ПСЖ». Но мюнхенцы пока идеально справляются с задачей: они выиграли во всех матчах и не пропустили ни от кого из грандов. В следующем раунде — «Манчестер Сити».

Но до встречи с английским клубом «Баварии» еще далеко. До нее мюнхенцам предстоят две важные встречи в бундеслиге с «Боруссией» и «Фрайбургом», которые должны дать ответы на вопросы о состоянии «Баварии». Дортмунд вообще в шикарной форме: девять побед и одна ничья в десяти матчах бундеслиги в 2023 году. Команда Эдина Терзича выглядит способной хотя бы на отдельных отрезках навязать борьбу гегемону.

Несмотря на это, команда Нагельсманна остается главным претендентом на салатницу, и «Боруссию» на «Альянц Арене», скорее всего, ждет очередное поражение. Но если «Бавария» умудрится упустить титул, который должен стать 11-м подряд, да еще и вылетит из Лиги чемпионов, то к Нагельсманну возникнут по-настоящему серьезные вопросы.