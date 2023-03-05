Самая красивая фанатка «Боруссии» — огонь. Она носит обтягивающие платья и хвастается большой грудью
Самая сексуальная фанатка дортмундской «Боруссии» пообещала порадовать своих поклонников новой фотосессией, если немецкий клуб пройдет «Челси» в Лиге чемпионов.
Об этом 23-летняя модель Ким Шиле заявила после первого матча команд в Дортмунде, завершившегося победой «Боруссии» 1:0.
Эффектная блондинка регулярно посещает матчи бундеслиги в футболке любимого клуба. Недавно сбылась ее мечта — она познакомилась с Марко Ройсом и взяла у капитана автограф.
Популярность к Ким пришла не только из-за яркой внешности и любви к «Боруссии». Девушка работает медсестрой в больнице. В подростковом возрасте она сломала руку и долго лечилась в одной из немецких клиник. С той поры она и решила стать медиком.
Однажды девушка выложила в своих соцсетях фото из больницы, где работает. Удивительно, но начальству это понравилось, и оно разрешило Ким снимать внутри клиники, делать фото- и видеорепортажи о жизни медицинского персонала.
С тех пор у Шиле быстро выросло количество подписчиков, а у ее клиники — пациентов.
Помимо футбола Ким увлекается гольфом, играет в баскетбол, посещает зал для занятий единоборствами и очень любит путешествовать.
Фото из соцсетей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|23
|14
|7
|2
|66-22
|49
|
2
|Боруссия Д
|23
|16
|1
|6
|47-28
|49
|
3
|Унион Б
|23
|13
|5
|5
|35-27
|44
|
4
|РБ Лейпциг
|23
|12
|6
|5
|46-29
|42
|
5
|Фрайбург
|23
|12
|6
|5
|35-32
|42
|
6
|Айнтрахт Ф
|23
|11
|6
|6
|45-33
|39
|
7
|Майнц
|23
|10
|5
|8
|38-34
|35
|
8
|Вольфсбург
|23
|9
|7
|7
|42-31
|34
|
9
|Боруссия М
|23
|8
|6
|9
|38-39
|30
|
10
|Вердер
|23
|9
|3
|11
|35-43
|30
|
11
|Байер
|23
|9
|4
|10
|40-37
|31
|
12
|Кельн
|23
|6
|9
|8
|32-36
|27
|
13
|Аугсбург
|23
|8
|3
|12
|28-39
|27
|
14
|Герта
|23
|5
|5
|13
|28-44
|20
|
15
|Штутгарт
|23
|4
|7
|12
|28-40
|19
|
16
|Хоффенхайм
|23
|5
|4
|14
|29-42
|19
|
17
|Шальке
|23
|4
|7
|12
|18-42
|19
|
18
|Бохум
|23
|6
|1
|16
|24-56
|19
|3.03
|22:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|2 : 1
|4.03
|17:30
|
Аугсбург – Вердер
|2 : 1
|4.03
|17:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|0 : 0
|4.03
|17:30
|
Бохум – Шальке
|0 : 2
|4.03
|17:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|1 : 0
|4.03
|17:30
|
Унион Б – Кельн
|0 : 0
|4.03
|20:30
|
Штутгарт – Бавария
|1 : 2
|5.03
|17:30
|
Байер – Герта
|4 : 1
|5.03
|19:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|14
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|21
|1
|3
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|21
|1
|3