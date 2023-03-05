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5 марта, 23:00

Самая красивая фанатка «Боруссии» — огонь. Она носит обтягивающие платья и хвастается большой грудью

Отдел фото «СЭ»
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Ким Шиле — эффектная медсестра.

Самая сексуальная фанатка дортмундской «Боруссии» пообещала порадовать своих поклонников новой фотосессией, если немецкий клуб пройдет «Челси» в Лиге чемпионов.

Об этом 23-летняя модель Ким Шиле заявила после первого матча команд в Дортмунде, завершившегося победой «Боруссии» 1:0.

Эффектная блондинка регулярно посещает матчи бундеслиги в футболке любимого клуба. Недавно сбылась ее мечта — она познакомилась с Марко Ройсом и взяла у капитана автограф.

Популярность к Ким пришла не только из-за яркой внешности и любви к «Боруссии». Девушка работает медсестрой в больнице. В подростковом возрасте она сломала руку и долго лечилась в одной из немецких клиник. С той поры она и решила стать медиком.

Однажды девушка выложила в своих соцсетях фото из больницы, где работает. Удивительно, но начальству это понравилось, и оно разрешило Ким снимать внутри клиники, делать фото- и видеорепортажи о жизни медицинского персонала.

С тех пор у Шиле быстро выросло количество подписчиков, а у ее клиники — пациентов.

Помимо футбола Ким увлекается гольфом, играет в баскетбол, посещает зал для занятий единоборствами и очень любит путешествовать.

Фото из соцсетей

фото
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 23 14 7 2 66-22 49
2
 Боруссия Д 23 16 1 6 47-28 49
3
 Унион Б 23 13 5 5 35-27 44
4
 РБ Лейпциг 23 12 6 5 46-29 42
5
 Фрайбург 23 12 6 5 35-32 42
6
 Айнтрахт Ф 23 11 6 6 45-33 39
7
 Майнц 23 10 5 8 38-34 35
8
 Вольфсбург 23 9 7 7 42-31 34
9
 Боруссия М 23 8 6 9 38-39 30
10
 Вердер 23 9 3 11 35-43 30
11
 Байер 23 9 4 10 40-37 31
12
 Кельн 23 6 9 8 32-36 27
13
 Аугсбург 23 8 3 12 28-39 27
14
 Герта 23 5 5 13 28-44 20
15
 Штутгарт 23 4 7 12 28-40 19
16
 Хоффенхайм 23 5 4 14 29-42 19
17
 Шальке 23 4 7 12 18-42 19
18
 Бохум 23 6 1 16 24-56 19
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3.03 22:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 2 : 1
4.03 17:30
Аугсбург – Вердер
 2 : 1
4.03 17:30
Боруссия М – Фрайбург
 0 : 0
4.03 17:30
Бохум – Шальке
 0 : 2
4.03 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 1 : 0
4.03 17:30
Унион Б – Кельн
 0 : 0
4.03 20:30
Штутгарт – Бавария
 1 : 2
5.03 17:30
Байер – Герта
 4 : 1
5.03 19:30
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
 2 : 2
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Никлас Фюллкруг

Вердер

 14
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 12
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 21 1 6
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 21 1 3
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 21 1 3
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