Самая красивая фанатка «Боруссии» — огонь. Она носит обтягивающие платья и хвастается большой грудью

Ким Шиле — эффектная медсестра.

Самая сексуальная фанатка дортмундской «Боруссии» пообещала порадовать своих поклонников новой фотосессией, если немецкий клуб пройдет «Челси» в Лиге чемпионов.

Об этом 23-летняя модель Ким Шиле заявила после первого матча команд в Дортмунде, завершившегося победой «Боруссии» 1:0.

Эффектная блондинка регулярно посещает матчи бундеслиги в футболке любимого клуба. Недавно сбылась ее мечта — она познакомилась с Марко Ройсом и взяла у капитана автограф.

Популярность к Ким пришла не только из-за яркой внешности и любви к «Боруссии». Девушка работает медсестрой в больнице. В подростковом возрасте она сломала руку и долго лечилась в одной из немецких клиник. С той поры она и решила стать медиком.

Однажды девушка выложила в своих соцсетях фото из больницы, где работает. Удивительно, но начальству это понравилось, и оно разрешило Ким снимать внутри клиники, делать фото- и видеорепортажи о жизни медицинского персонала.

С тех пор у Шиле быстро выросло количество подписчиков, а у ее клиники — пациентов.

Помимо футбола Ким увлекается гольфом, играет в баскетбол, посещает зал для занятий единоборствами и очень любит путешествовать.

Фото из соцсетей