Огненный матч в Мюнхене. Холанн забил два к 9-й минуте, но Левандовски ответил хет-триком

Немецкое класико снова за «Баварией»

Чемпионат Германии. Бундеслига. 24-й тур

«Бавария» — «Боруссия» Д — 4:2 (2:2)

Голы: Холанн, 2 (0:1). Холанн, 9 (0:2). Левандовски, 26 (1:2). Левандовски, 44 — с пенальти (2:2). Горецка, 88 (3:2). Левандовски, 90 (4:2).

«Бавария»: Нойер, Зюле, Алаба, Боатенг (Хави Мартинес, 70), Дэйвис, Сане (Эрнандез, 90+1), Киммих, Горецка, Мюллер (Шупо-Мотинг, 90+1), Коман (Гнабри, 66), Левандовски.

«Боруссия» Д: Хитц, Менье, Хуммельс, Загаду (Морей, 70), Шульц, Ройс (Рейниер, 76), Эмре Джан, Дилэйни (Беллингем, 70), Дахуд, Азар (Брандт, 60), Холанн (Тиггес, 60).

Предупреждения: Левандовски, 28. Менье, 29.

Судья: Фриц.

6 марта. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Сотня Холанна

В воскресенье будут битва за Манчестер и мадридское дерби. Великие по статусу матчи, но не факт, что по итогам уик-энда их участники превзойдут «Баварию» и дортмундскую «Боруссию». В субботнем Der klassiker две самых популярных команды Германии задрали планку на невероятную высоту, а их главные звезды устроили настоящую перестрелку на «Алльянц Арене».

422 — Manuel Neuer plays his 422nd competitive match for @FCBayern_EN, drawing level with Karl-Heinz Rummenigge. Legends. #FCBBVB pic.twitter.com/RuMszjBrxE — OptaFranz (@OptaFranz) March 6, 2021

Тон задал Холанн, дальним ударом поставивший в тупик Нойера, который проводил 422-й матч за «Баварию» и сравнялся с легендой мюнхенцев — председателем правления клуба Карлом-Хайнцем Румменигге. А к 9-й минуте на табло горели цифры 0:2. Если же быть совсем точным, Холанну хватило 8 минут и 41 секунды, чтобы оформить самый быстрый дубль в ворота «Баварии» на ее нынешнем стадионе.

Еще на старом «Олимпиаштадионе» подобное видели в далеком уже 1977 году, когда хозяев шокировал выступавший тогда за «Дуйсбург» Рональд Ворм. Но какой смысл сравнивать Холанна с серебряным призером Евро-1976 и участником ЧМ-1978? Норвежец — это космос, и у него совсем другие ориентиры. Точнее, теперь уже их задает сам Холанн, которому потребовалось всего 146 матчей, чтобы забить 100 мячей на взрослом уровне. Если брать звезд этого века, то норвежцу просто нет равных. Мбаппе выбил сотню за 180 игр. Еще больше времени потребовалось Месси (210), Ибрагимовичу (245) и Криштиану Роналду (301). Есть еще Неймар с его 173 играми, но тут теряется чистота эксперимента, ведь бразилец отметил юбилей еще в Южной Америке.

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Haaland (20 anos) alcan?ou a marca de 100 gols com apenas 146 jogos disputados.



?? Jogos para marcar 100 gols na carreira:



Haaland (146 jogos)

Neymar (173 jogos)

Mbapp? (180 jogos)

Messi (214 jogos)

Ibrahimovic (245 jogos)

C. Ronaldo (298 jogos) pic.twitter.com/aGz76bGRvO — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) March 6, 2021

Дортмунд поддержал Терзича

Отмечая персональные успехи Холанна, нельзя не отметить его одноклубников, среди которых в этот раз не было Санчо. В случае со вторым взятием ворот «Баварии» важны два момента. Во-первых, дортмундцы разорвали правый фланг обороны соперника, где сейчас вынужденно играет тяжеловесный для данной позиции Зюле. Во-вторых, в отсутствие Рафаэла Геррейру слева у «шмелей» прилично смотрелся Шульц, в которого упорно не верил Люсьен Фавр, однако помогавший швейцарцу Эдин Терзич реанимировал игрока сборной Германии. Увиденное точно порадовало присутствовавшего на матче наставника бундестим Йоахима Лева.

Не просто так руководство «Боруссии» поддержало нынешнего и.о. главного тренера, объявив, что 38-летний специалист по окончании сезона останется в Дортмунде и войдет в штаб нового наставника Марко Розе. Несколько дней назад Терзич выбил своего будущего шефа из Кубка Германии, и, кажется, появившаяся определенность раскрепостила желто-черную команду, а сам тренер признался, что счастлив помочь клубу в любом качестве. И, надо сказать, получается у него неплохо. «Шмели» подобрались к заветной первой четверке в бундеслиге, вышли в полуфинал Кубка Германии и сделали серьезную заявку на выход в следующий раунд Лиги чемпионов.

Травмы и неудержимый Левандовски

Но каким бы тренером ты не был, проблема Левандовски — нерешаемая задача. Особенно, если речь о матчах поляка со своей бывшей командой. 20 голов в четырнадцати встречах, шесть подряд игр в Мюнхене, в которых дубль был минимальной нормой... Роберт и в этот раз оказался неудержим, к перерыву отметившись семью ударами по воротам Хитца. Сначала замкнул классный прострел Сане. Затем реализовал пенальти, когда сыгравший неосторожно Дахуд на входе в штрафную наступил на ногу Коману, что не укрылось от зоркого ока ВАР.

Так буднично Леви довел количество голов в нынешнем чемпионате до 30 мячей. Потом пошел на четвертый десяток. Холанн же отстает на 12 голов, а за два последних сезона бундеслиги поляк отличался вдвое чаще (65-32). Но, во-первых, норвежец перебрался в Германию только прошлой зимой, а во-вторых, в плане эффективности два суперснайпера сопоставимы. Если взять количество мячей и затраченных на это ударов, то КПД норвежца — 59 процентов. На несколько пунктов выше, чем у польского ветерана.

Haaland is subbed off ? pic.twitter.com/REGWeVbiDN — ESPN FC (@ESPNFC) March 6, 2021

Увы, субботнюю игру Холанн закончил на 60-й минуте, и его ногой после замены незамедлительно занялись дортмундские медики. Вынужденно заменили Загаду, что еще больше усложнило жизнь обороне гостей, где не хватало еще и Аканджи. Это гораздо чувствительнее, чем «Баварии» стало без Боатенга, который ценой повреждения сорвал выход один на один. Как и говорил накануне Терзич, гостям нужно быть терпеливыми. Только как это сделать, когда в центре обороны 20-летний Морей, а в атаке — проводивший лишь пятый матч на таком уровне Тиггес? В итоге желто-черную стену пробил Горецка, а хет-трик Левандовски сделал возвращение чемпиона на первое место максимально эффектным.