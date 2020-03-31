Защитник «Баварии» Боатенг попал в ДТП на летней резине во время снегопада

Защитник «Баварии» Джером Боатенг попал в автомобильную аварию, сообщает TVO. По информации СМИ, 31-летний немецкий футболист ехал в Лейпциг к сыну на своем «Мерседесе».

На автомобиле Боатенга была летняя резина. Во время поездки начался снегопад и машина слетела с дороги. Транспортное средство врезалось в отбойник. Футболист мюнхенцев не пострадал. Ущерб оценивают в 25 тысяч евро.

В текущем сезоне Боатенг 24 матча за «Баварию» и сделал одну результативную передачу.