«Защищались как школьники». Нагельсманн недоволен ничьей с «Гертой»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн остался недоволен ничьей с «Гертой» в 28-м туре чемпионата Германии (2:2). По его мнению, команда плохо сыграла в защите.

— Мы хорошо начали игру, но вскоре сбавили, потому что защищались как школьная команад, — цитирует A Bola Нагельсманна. — Защитники ничего не сделали, все остановились, и Груич легко забил уже на 9 минуте. Это была вторая по счету игра дома, в которой мы уступили множество моментов. Мы должны винить себя. Я доволен набранным очком, но не полностью.