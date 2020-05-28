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«Защищались как школьники». Нагельсманн недоволен ничьей с «Гертой»

04:55
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн остался недоволен ничьей с «Гертой» в 28-м туре чемпионата Германии (2:2). По его мнению, команда плохо сыграла в защите.

— Мы хорошо начали игру, но вскоре сбавили, потому что защищались как школьная команад, — цитирует A Bola Нагельсманна. — Защитники ничего не сделали, все остановились, и Груич легко забил уже на 9 минуте. Это была вторая по счету игра дома, в которой мы уступили множество моментов. Мы должны винить себя. Я доволен набранным очком, но не полностью.

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РБ Лейпциг — Герта

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