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Йонас Хофманн: «Многие думали, что после 0:2 «Боруссия» уже не выберется»

9 января 2021, 05:15
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Полузащитник «Боруссии» М Йонас Хофманн рассказал, как его команде удалось обыграть «Баварию» (3:2) в 15-м туре бундеслиги.

«Мы невероятно счастливы, — цитирует игрока официальный сайт «Баварии». — Это была тяжелая битва. Можно смело утверждать, что после 0:2 многие думали, что мы уже не выберемся. Первые два мяча мы забили именно так, как мы себе это и представляли. «Бавария» защищалась высоко, а мы должны были попасть за их линию защиты.

Мы очень хорошо разыграли свои моменты. Поначалу нам было тяжело, но постепенно мы все лучше входили в игру. Здорово, что в самом начале второго тайма мы вышли вперед. В итоге битва при обороне была жесткой. Это является частью футбола, особенно в матчах против «Баварии».

Хофманн сделал дубль в этой игре. Еще один мяч в активе Флориана Нойхауза.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2021/01/stimmen-zum-bundesliga-auswaertsspiel-des-fc-bayern-bei-borussia-moenchengladbach

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