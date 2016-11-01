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1 ноября 2016, 16:11

Йоахим Лев: "Рад, что Клозе решил стать тренером"

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рад, что бывший немецкий форвард Мирослав Клозе решил стать тренером. 38-летний немец будет набираться опыта в национальной команде.

- Клозе всегда был очень надежным человеком, поэтому я рад, что он решил стать тренером, - цитирует пресс-служба Лева. - Он является образцом для подражания как человек и спортсмен, который всегда ставит успех команды на первое место. С его пониманием игры и опытом он станет фантастическим тренером. Собираемся извлечь выгоду из его присутствия в тренерском штабе. Мало того что он будет работать с нами на тренировочном поле, он также будет высказывать свою точку зрения во время предматчевой подготовки, во время самой игры и при анализе видео после матча.

Мирослав Клозе
Сборная Германии по футболу
Йоахим Лев
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