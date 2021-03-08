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Новости   //    Футбол   //    Германия

Определились полуфинальные пары Кубка Германии

14:58
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Завершилась жеребьевка стадии 1/2 финала Кубка Германии, сообщает Kicker.

В результате определились следующие пары:

«Боруссия» Дортмунд — «Хольштайн»

«Регенсбург» / «Вердер» — «Лейпциг»

Отметим, что матч «Регенсбург» — «Вердер» был перенесен из-за коронавируса в составе хозяев и будет сыгран в ближайшее время.

Полуфинальный раунд будет состоять из одного матча, который пройдет 1-2 мая.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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