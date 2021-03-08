Определились полуфинальные пары Кубка Германии
14:58
Завершилась жеребьевка стадии 1/2 финала Кубка Германии, сообщает Kicker.
В результате определились следующие пары:
«Боруссия» Дортмунд — «Хольштайн»
«Регенсбург» / «Вердер» — «Лейпциг»
Отметим, что матч «Регенсбург» — «Вердер» был перенесен из-за коронавируса в составе хозяев и будет сыгран в ближайшее время.
Полуфинальный раунд будет состоять из одного матча, который пройдет 1-2 мая.
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