Определились полуфинальные пары Кубка Германии

Завершилась жеребьевка стадии 1/2 финала Кубка Германии, сообщает Kicker.

В результате определились следующие пары:

«Боруссия» Дортмунд — «Хольштайн»

«Регенсбург» / «Вердер» — «Лейпциг»

Отметим, что матч «Регенсбург» — «Вердер» был перенесен из-за коронавируса в составе хозяев и будет сыгран в ближайшее время.

Полуфинальный раунд будет состоять из одного матча, который пройдет 1-2 мая.