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Сегодня, 17:55

Дортмундская «Боруссия» планирует продлить контракт с 17-летним нападающим Байно-Гиттенсом

Алексей Еремин
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Дортмундская «Боруссия» планирует продлить контракт с 17-летним нападающим Джейми Байно-Гиттенсом в день его рождения, 8 августа, информирует Sport1. Новое соглашение с немецким клубом будет рассчитано до конца сезона-2024/25.

Байоно-Гиттенс перешел в «Боруссию» в 2020 году на правах свободного агента. Сезон-2020/21 игрок провел в молодежной команде немецкого клуба, а в прошлом сезоне дебютировал за основную. В сезоне-2022/23 нападающий может продолжить тренироваться с первой командой, чтобы обеспечить глубину состава.

В прошедшем сезоне 17-летний английский футболист провел 4 матча за «Боруссию». Также нападающий сыграл в 18 играх за молодежную команду немецкого клуба во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://www.sport1.de/news/fussball/bundesliga/2022/06/moukoko-reus-und-co-die-zukunft-dieser-bvb-stars-ist-offen
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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