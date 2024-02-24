Руководство «Баварии» провело встречу с агентом Альфонсо Дэвиса

Руководство «Баварии» провело встречу с агентом защитника мюнхенцев Альфонсо Дэвиса, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, немецкий клуб обсудил будущее 23-летнего канадца, которым интересуется «Реал».

Мадридцы готовы заплатить за футболиста от 40 до 50 миллионов евро, и, вероятно, будут пытаться снизить эту сумму сильнее, поскольку контракт игрока с «Баварией» скоро завершится. Мюнхенцы считают, что лучшим вариантом будет продать защитника летом 2024 года, нежели отпустить его свободным агентом летом 2025 года, когда завершится срок соглашения.

Дэвис выступает за «Баварию» с января 2019 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро.