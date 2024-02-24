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24 февраля, 18:00

«Бавария» — «РБ Лейпциг»: смотреть трансляцию матча бундеслиги

«Бавария» сыграет с «Лейпцигом» в 23-м туре бундеслиги 24 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты &amp;quot;Баварии&amp;quot;.
Фото Reuters

«Бавария» на своем поле примет «Лейпциг» в матче 23-го тура чемпионата Германии в субботу, 24 февраля. Игра пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг» можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ». Прямую видеотрансляцию в России с 20.25 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», а также на «НТВ Плюс».

«Бавария» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав в 22 турах 50 очков. Мюнхенцы уступают лидирующему «Байеру» 11 баллов. В активе «Лейпцига» 40 очков, команда занимает пятую строчку в бундеслиге.

Чемпионат Германии по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Бавария
ФК Лейпциг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 23 19 4 0 59-16 61
2
 Бавария 23 17 2 4 63-26 53
3
 Штутгарт 23 15 2 6 52-29 47
4
 Боруссия Д 23 11 8 4 46-30 41
5
 РБ Лейпциг 23 12 4 7 49-30 40
6
 Айнтрахт Ф 23 8 10 5 36-30 34
7
 Хоффенхайм 23 8 6 9 41-43 30
8
 Вердер 23 8 6 9 32-35 30
9
 Фрайбург 23 8 5 10 30-42 29
10
 Хайденхайм 23 7 7 9 33-40 28
11
 Аугсбург 23 6 8 9 33-41 26
12
 Боруссия М 23 6 7 10 41-45 25
13
 Вольфсбург 23 6 7 10 28-36 25
14
 Унион Б 23 7 4 12 23-37 25
15
 Бохум 23 5 10 8 28-46 25
16
 Кельн 23 3 8 12 16-37 17
17
 Майнц 23 2 9 12 18-37 15
18
 Дармштадт 23 2 7 14 24-52 13
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.03 22:30
Фрайбург – Бавария
 - : -
2.03 17:30
Бохум – РБ Лейпциг
 - : -
2.03 17:30
Дармштадт – Аугсбург
 - : -
2.03 17:30
Хайденхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
2.03 17:30
Майнц – Боруссия М
 - : -
2.03 17:30
Унион Б – Боруссия Д
 - : -
2.03 20:30
Вольфсбург – Штутгарт
 - : -
3.03 17:30
Кельн – Байер
 - : -
3.03 19:30
Хоффенхайм – Вердер
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 27
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 18
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 16
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 9
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 19 2 6
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 19 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 16 1 0
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