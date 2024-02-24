«Бавария» на своем поле примет «Лейпциг» в матче 23-го тура чемпионата Германии в субботу, 24 февраля. Игра пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг» можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ». Прямую видеотрансляцию в России с 20.25 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», а также на «НТВ Плюс».

«Бавария» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав в 22 турах 50 очков. Мюнхенцы уступают лидирующему «Байеру» 11 баллов. В активе «Лейпцига» 40 очков, команда занимает пятую строчку в бундеслиге.

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