«Вольфсбург» с Филиппом в составе переиграл «Вердер»
«Вольфсбург» обыграл «Вердер» в матче 9-го тура чемпионата Германии (5:3). Для команды Оливера Гласнера это третья победа кряду.
Экс-хавбек московского «Динамо» Максимилиан Филипп вышел на замену в составе хозяев во втором тайме.
«Вердер» не может выиграть с начала октября и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Вольфсбург» продлил победную серию и поднялся на 5-е место.
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9-й тур
«Вольфсбург» — «Вердер» — 5:3 (3:2)
Голы: Биттенкурт, 13 (0:1). Баку, 22 (1:1). Брукс, 25 (2:1). Мевальд, 35 (2:2). Вегхорст, 37 (3:2). Брукс, 47 — в свои ворота (3:3). Вегхорст, 76 (4:3). Бялек, 90+5 (5:3).
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон (Паулу Отавиу, 81), Лакруа, Мехмеди (Бялек, 81), Арнольд, Штеффен (Филипп, 65), Шлагер, Брекало (Жуан Виктор, 90), Баку, Вегхорст.
«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Гросс (Зельке, 85), Гебре Селассие, Аугустинссон, Фридль, Биттенкурт (Агу, 72), Эггештайн, Мбом (Мевальд, 32), Осако (Вольтемаде, 85), Рашица (Чонг, 72).
Предупреждения: Мбом, 24. Мевальд, 57. Лакруа, 73. Арнольд, 81.
Удаление: Мевальд, 80.
Судья: Дингерт.
27 ноября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».
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