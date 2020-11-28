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«Вольфсбург» с Филиппом в составе переиграл «Вердер»

00:24
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«Вольфсбург» обыграл «Вердер» в матче 9-го тура чемпионата Германии (5:3). Для команды Оливера Гласнера это третья победа кряду.

Экс-хавбек московского «Динамо» Максимилиан Филипп вышел на замену в составе хозяев во втором тайме.

«Вердер» не может выиграть с начала октября и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Вольфсбург» продлил победную серию и поднялся на 5-е место.

Чемпионат Германии

Бундеслига

9-й тур

«Вольфсбург» — «Вердер» — 5:3 (3:2)

Голы: Биттенкурт, 13 (0:1). Баку, 22 (1:1). Брукс, 25 (2:1). Мевальд, 35 (2:2). Вегхорст, 37 (3:2). Брукс, 47 — в свои ворота (3:3). Вегхорст, 76 (4:3). Бялек, 90+5 (5:3).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон (Паулу Отавиу, 81), Лакруа, Мехмеди (Бялек, 81), Арнольд, Штеффен (Филипп, 65), Шлагер, Брекало (Жуан Виктор, 90), Баку, Вегхорст.

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Гросс (Зельке, 85), Гебре Селассие, Аугустинссон, Фридль, Биттенкурт (Агу, 72), Эггештайн, Мбом (Мевальд, 32), Осако (Вольтемаде, 85), Рашица (Чонг, 72).

Предупреждения: Мбом, 24. Мевальд, 57. Лакруа, 73. Арнольд, 81.

Удаление: Мевальд, 80.

Судья: Дингерт.

27 ноября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

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