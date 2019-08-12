"Вольфсбург" в дополнительное время обыграл "Халлешер" в Кубке Германии

В матче первого раунда Кубка Германии "Вольфсбург" в гостях обыграл "Халлешер" (5:3 д.в.).

В составе победителей отличились Ваут Вегхорст, Янник Герхардт, Виллиам, Робин Кнохе и Йосип Брекало. Соперник команды по второму раунду станет известен позднее.

Кубок Германии

Первый раунд

"Халлешер" - "Вольфсбург" - 3:5 д.в. (1:1, 2:2, 0:2)

Голы: Дринкут, 43 (1:0). Вегхорст, 44 (1:1). Герхардт, 49 (1:2). Май, 57 (2:2). Виллиам, 70 (2:3). Феч, 90+2 (3:3). Кнохе, 92 (3:4). Брекало, 94 (3:5).

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон (Штеффен, 85), Виллиам (Мбабу, 115), Гилавоги, Арнольд, Клаус (Брекало, 65), Герхардт, Жуан Виктор (Удуокхай, 90+1), Вегхорст.

Предупреждения: Брукс, 45+1. Гилавоги, 64. Виллиам, 90+1.

Удаление: Гилавоги (Вольфсбург), 90.

Судья: Шмидт (Германия).

12 августа. Халле. Стадион "Erdgas Sportpark".

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