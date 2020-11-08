«Вольфсбург» обыграл «Хоффенхайм»
«Вольфсбург» в матче 7-го тура чемпионата Германии обыграл «Хоффенхайм» со счетом 2:1.
В составе хозяев отличились Ренато Штеффен и Ваут Вегхорст, последний не реализовал пенальти. Гости ответили точным ударом Саркиса Адамяна.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
7-й тур
«Вольфсбург» — «Хоффенхайм» — 2:1 (2:0)
Голы: Штеффен, 5 (1:0). Вегхорст, 26 (2:0). Адамян, 87 (2:1).
Нереализованные пенальти: Вегхорст, 84 (мимо), Даббур, 90+4 (вратарь)
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон, Лакруа, Арнольд, Штеффен (Герхардт, 71), Шлагер (Понграчич, 90), Брекало (Жуан Виктор, 71), Баку, Филипп (Мехмеди, 62), Вегхорст.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума, Богард (Клаусс, 87), Руди, Гриллич (Гачинович, 59), Самассеку (Бебу, 74), Сессеньон, Баумгартнер, Бельфодиль (Адамян, 59), Даббур.
Предупреждения: Баумгартнер, 29. Руди, 45+3. Брукс, 48. Фогт, 82.
Судья: Яблонски (Германия).
8 ноября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».
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