Витсель покинет «Боруссию» после окончания сезона

Полузащитник Аксель Витсель покинет «Боруссию» из Дортмунда после окончания нынешнего сезона, сообщает Sky Sport Germany.

Немецкий клуб принял решение не продлевать контракт с 33-летним бельгийцем. Летом он покинет команду в статусе свободного агента.

Напомним, что Витсель перешел в «Боруссию» в 2018 году из китайского клуба. До этого он несколько лет отыграл за российский «Зенит».

В нынешнем сезоне бундеслиги хавбек провел 25 матчей и забил 1 гол.