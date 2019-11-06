Венгер не против возглавить «Баварию» до лета

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер готов возглавить «Баварию» до лета, информирует Sportbild. Опыт и пять соотечественников в клубе являются преимуществами специалиста.

Также известно, что «Бавария» контактировала с Ральфом Рангником, переговоры между сторонами ожидаются в ближайшие дни. Рангник считается тренером, который может толкнуть весь клуб вперед и дать игрокам специфичные инструкции — что-то, чего не было с Нико Ковачем.

Сообщается, что мюнхенцам нужно решить, в тренере какой модели они нуждаются. Временное решение вопроса с назначением Венгера или тренер на постоянной основе в лице Рангника.

Венгер был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год. За этот период он трижды выигрывал АПЛ, по 7 раз — Кубок и Суперкубок страны. С «Монако» он становился чемпионом Франции и обладателем Кубка Франции, а с японским «Нагоя Грампус» — обладателем Супекубка Японии.