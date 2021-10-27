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«Карлсруэ» выбил «Байер» из Кубка Германии, Лунев остался в запасе

21:51
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Российский голкипер хозяев Андрей Лунев остался в запасе. Место в воротах занял Лукас Градецки.

Кубок Германии

1/16 финала

«Байер» — «Карлсруэ» — 1:2 (0:1)

Голы: Куэто, 4 (0:1). Фримпонг, 54 (1:1). Кюн Рок Чой, 63 (1:2).

«Байер»: Градецки, Та, Баккер (Синкгравен, 77), Тапсоба, Фримпонг, Андрих, Амири (Демирбай, 65), Паласиос (Вирц, 65), Диаби, Паулинью (Браво, 77), Адли.

Предупреждения: Фримпонг, 42. Та, 89.

Судья: Вельц (Германия).

27 октября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

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Евгений Петров все материалы автора
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