Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

В сети появилась третья форма «Баварии» на новый сезон

00:57
Теги:

Портал Footy Headlines опубликовал дизайн третьей формы «Баварии» на сезон-2021/22. Футболка будет серого цвета с синими вставками. Официальная презентация должна состояться в конце нынешнего чемпионата Германии.

Читайте также

Главный тренер юниорской сборной Канады рассказал о победе в финале ЮЧМ-2021 над Россией
Глава ЛНР прокомментировал идею вступления Украины в НАТО
Какие приметы привлекают богатство и удачу в дом
Супружеская пара из Москвы погибла на охоте под Вологдой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд